3 İLDE PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI





*2011 yılında bir otomobilde bulunan molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi çıkan 4 şüpheli dün gece 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri, Kağıthane ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde 29 Temmuz 2011\'de durdurduğu bir otomobilden çıkan çok sayıda molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin İstanbul Fatih ve Kağıthane ilçeleri ile Malatya ve Şanlıurfa\'da yaşadığını belirleyerek operasyon kararı aldı.

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ki işlemleri devam ediyor.