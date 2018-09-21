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3 İLDE PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

  *2011 yılında bir otomobilde bulunan molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi çıkan 4 şüpheli dün gece 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

21 Eylül 2018 19:22


 
*2011 yılında bir otomobilde bulunan molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi çıkan 4 şüpheli dün gece 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 
 
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri, Kağıthane ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde 29 Temmuz 2011\'de durdurduğu bir otomobilden çıkan çok sayıda molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 
Polis ekipleri şüphelilerin İstanbul Fatih ve Kağıthane ilçeleri ile Malatya ve Şanlıurfa\'da yaşadığını belirleyerek operasyon kararı aldı. 
Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ki işlemleri devam ediyor. 

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