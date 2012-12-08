3 ilde KCK operasyonu düzenlendi; Selim Sadak dahil 84 kişi gözaltında!

KCK'ya yönelik olarak Siirt, Mardin ve Batman'da gerçekleşen operasyonlarda aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 3 ilde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı. Siirt, Mardin ve Batman'daki operasyonlarda toplam 84 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Batman'da aralarında BDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bazı adreslere baskın yapıldı, 30 kişi gözaltına alındı.

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ise operasyon kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alındı. Sadak'ın sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Batman BDP il ve merkez ilçe binası, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER), Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER), Barış anneleri insiyatifi bürolarına düzenlenen baskında 47 kişi gözaltında alındı.

Mardin'de ise BDP il binasına operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında BDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aramalar sürüyor.



Batman'da 47 gözaltı



Batman kent merkezinde KCK/TM yapılanmasına yönelik sabah saat 06.00 sıralarında birçok noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BDP il ve merkez ilçe binası ile, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER), Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER), Barış anneleri insiyatifi bürolarına düzenlenen baskınlarda; BDP İl Başkanı Şeyhmus Azboy, yardımcısı Ayşe Algat, Batman Belediye Başkan yardımcısı Hamza Ayiş, İl genel meclis başkanı Salih Aktan, Kürdi-Der şube başkanı Seyhmus Aslan, BDP parti meclisi üyesi Osman Ergin, BDP il yöneticileri Şükrü Tapkan, Şehit İnan, Abdurrezzak Katmaz, Mahmut Kaygusuz, Hasan Aydın, Übeyit Alay, Ekrem Değirmenci, Eşref Ekinci, Mahfuz Altınçiçek, Abdurrahim Eripek, Menaf Akdağ ve Zeki Tangüneş gözaltına alındı.

BDP Milletvekili Ayla Akat da operasyonun sürdüğü saatlerde BDP il binasına geldi.



Siirt'te belediye binasına giriş çıkışlar yasaklandı



Siirt Belediye Başkanı Bağımsız Selim Sadak'ın Gazeteci Ali Çelik caddesi üzerinde bulunan evi mahalle muhtarı eşliğinde polisler tarafından aranmak istendi. Evde kimsenin bulunmaması üzerine polisler Sadak'ın gelmesini bekledi. Ancak Sadak'ın kentte olmadığı öğrenildi. Sadak Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Terörle mücadele ekipleri, Siirt Belediye Hizmet Binası, BDP İl Bİnası ile kentteki bazı sivil toplam örgütlerine ait bürolar baskın düzenlendi.

Siirt Belediye binasına giriş çıkışları yasaklayan polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Siirt'teki operasyonlarda aralarında Belediye meclis üyeleri Seyfettin Aydın, Yüksel Yılmaz, Gülbahar Karataş, Abdullah Aşkara ile Belediye Basın Bürosu çalışanı Ekrem Tatlı, BDP İl Başkan Yardımcısı Dilber Sevinç, BDP eski il başkanı Seracettin Kayran ile Hasan Ceylan, Halis Kaçar ve Rubar Kandemir'in de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Mardin Kızıltepe'de 7 gözaltı



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, BDP ilçe binası ile BDP'li yöneticilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda BDP Mardin İl yöneticisi Abdülcelil Şimdi, Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yeğeni olan BDP Mardin İl Yöneticisi Nevruz Türk, BDP Kızıltepe ilçe başkanı Ömer Turgay, BDP eski ilçe başkanı Seyfettin Ateş, yöneticiler Zeyad Ağaoğlu, Mehmet Yıldırım ve Fuat Olgaç gözaltına alındı.

BDP Kızıltepe ilçe binasında yapılan aramalarda, bilgisayarlara ve bazı evraklara el konuldu.

Kızıltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Sulhan, baskınlara ve gözaltılara tepki göstererek, "AKP'nin BDP'ye olan yaklaşımını bir kere daha görüyoruz. Bizler BDP olarak her defasında diyolog yolunun açık tutulması, çözüm için taleplerde bulundukça ya fezlekelerle, ya dokunulmazlıklarla veya parti yöneticilerimize gözaltılarla soruna olan yaklaşım tarzını ortaya koyuyor. Bu baskınlar halkımıza haklı taleplerinden geri adım attırmayacaktır. Bu baskınları da gözaltıları da kınıyoyuz" dedi.

Ayrıca Selim Sadak'ın oğlu avukat Hakzan Sadak, 26 Kasım 2011 tarihinde avukatlara yönelik yapılan KCK operasyonunda tutuklanmış, 15 Temmuz 2012'de görülen ilk duruşmada da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.