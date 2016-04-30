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3 ilde IŞİD operasyonu; 5 kişi tutuklandı

Kocaeli, Ankara ve Kayseri'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Fotoğraf: Arşiv

30 Nisan 2016 02:38

Kocaeli, Ankara ve Kayseri'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Terör örgütü IŞİD üyesi olmak ve örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik Kocaeli, Kayseri ve Ankara'da operasyon düzenledi. Operasyanda, N.Y., F.Y, B.A., E.A. ve T.E adlı kişiler gözaltına alındı. 

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