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3 ilde fuhuş yaptıran 6 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 3 ilde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2018 19:27

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 3 ilde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine Adıyaman, Antalya ve Gaziantep\'teki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptırdığı iddia edilen A.E.A., N.A., M.S.,M.Ö., S.İ. ve Z.K. ile fuhuş yaptığı iddia edilen 6 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar ifadelerinin ardından serbet bırakılırken, 6 şüphelinin emniyeteki işlemleri devam ediyor. 

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