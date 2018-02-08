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3 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

08 Şubat 2018 21:19

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün sağlık yapılanmasına yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Uzman doktor, Biyolog ve Hemşire olan kişilerin bulunduğu şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Isparta ve Muş illerinde yaptığı operasyonda örgütün sağlık yapılanması içinde bulunduğu belirlenen 23 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı ve mesaj içerikleri çözümlenen kişiler olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
 

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