3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te terör örgütü FETÖ\'nün \'Mahrem evler\' yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü FETÖ/PDY\'nin kentteki mahrem evler yapılanması içerisinde yer alan 8 kişi belirlendi. Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı da saptanan şüphelilerin yakalanması için dün sabah Gaziantep, İstanbul ve İzmir\'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli, çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanmasına başlandı. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve evinde ele geçirilemeyen bir kişiyi yakalama çalışması ise sürüyor.

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