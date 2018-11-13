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3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

13 Kasım 2018 17:06

MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, Konya ve Elazığ\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında avukatların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

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