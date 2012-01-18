-3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ISPARTA (A.A) - 18.01.2012 - Isparta, Afyon ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında Isparta, Afyon ve Manisa'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda miktarı açıklanmayan uyuşturucu madde ile çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.