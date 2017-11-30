3 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu

Jandarmanın Denizli, Aydın ve İzmir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mermileri ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Denizli'nin Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri ile Aydın ve İzmir'de belirledikleri 34 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 304 tabanca mermisi, 8 kuru sıkı tabanca, 126 kurusıkı mermisi, 34 av tüfeği, 79 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheliden 23'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevkedilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol olmak üzere diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.