-3 ilde eş zamanlı çete operasyonu İZMİR (A.A) - 29.11.2011 - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yaklaşık 1 yıldır sürdürülen takibin ardından, İzmir, Bursa ve İstanbul'da operasyon başlatıldı. Operasyonda ikisi İstanbul, 15'i Bursa'da olmak üzere, aralarında elebaşı M.K'nın da bulunduğu toplam 49 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ''çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, şantaj, darp, tehditle çek senet tahsilatı, yaralama'' suçlarına karıştıkları belirtildi. Gözaltına alınanların sayısının artabileceği, zanlılar arasında tanınmış şarkıcı ve organizatörlerin bulunduğu, tanınmış TV dizisi oyuncularının da mağdur olarak ifadesine başvurulacağı bildirildi.