T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 ilde El Kaide operasyonları: 22 gözaltı

Ankara, Manisa ve İstanbul yapılan eş zamanlı operasyonlarda El Kaide üyesi 22 kişi gözaltına alındı.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Ankara, Manisa ve İstanbul yapılan eş zamanlı operasyonlarda El Kaide üyesi 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Aksaray Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandrama Komutanlığı tarafından terör örgütü El Kaide'ye yönelik Aksaray, Manisa ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde operasyon düzenlendi.

22 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden isimleri belirlenebilenler şöyle:

Ali. K. (43), Tahsin D. (33), Emin G. (34), Mustafa E. (30), Mahmut B. (27), Ali K. (30), Abdullah E. (45), Tuna T. (25) Mevlüt C.( 38), Tahir Y. (25), Yunus E. (20), Cumali B. (28).

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24