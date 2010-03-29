3 ilde El Kaide operasyonları: 22 gözaltı

T24 - Ankara, Manisa ve İstanbul yapılan eş zamanlı operasyonlarda El Kaide üyesi 22 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Aksaray Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandrama Komutanlığı tarafından terör örgütü El Kaide'ye yönelik Aksaray, Manisa ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde operasyon düzenlendi.



22 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden isimleri belirlenebilenler şöyle:



Ali. K. (43), Tahsin D. (33), Emin G. (34), Mustafa E. (30), Mahmut B. (27), Ali K. (30), Abdullah E. (45), Tuna T. (25) Mevlüt C.( 38), Tahir Y. (25), Yunus E. (20), Cumali B. (28).