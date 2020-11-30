3 ilde daha anaokulları için uzaktan eğitim kararı verildi

Vakaların artmasıyla birlikte okul öncesi eğitime ilişkin kararın Valiliklere bırakılması, peş peşe uzaktan eğitim kararlarını getirmeye devam ediyor. Son olarak Aydın, Mersin ve Şırnak’ta okul öncesi eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçtiği açıklandı. Eğitimler, 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan sürdürülecek.

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Mersin

Mersin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında özel kurumlar hariç anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.

Aydın

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitimle yapılma kararı alındı.

Aydın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile Aydın’daki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığı’nın 18 Kasım 2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi ile bir takım tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 27 Kasım 2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında Aydın ili genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Şırnak

Şırnak'ta da koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, il genelinde ana okullarında uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında uzaktan eğitimi geçilmesine, İlimiz genelinde İl merkez, İlçeler ve köylerde resmi okul öncesi eğitim kurumları ve ana sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine, İl ve İlçe merkezlerindeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lise bünyesindeki anasınıflarında ve uygulama sınıflarında 1 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim yapılmayıp uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.