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3 İLDE ÇETE OPERASYONU: 41 GÖZALTI İSKENDERUN (A.A)

26 Ekim 2010 16:00

-3 İLDE ÇETE OPERASYONU: 41 GÖZALTI İSKENDERUN (A.A) - 26.10.2010 - Hatay, Adana ve Malatya'da yapılan operasyonlarda,  ''rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, silahla adam yaralama, nitelikli yağma ile silah ve uyuşturucu ticareti'' iddialarıyla ilgili 41 kişi gözaltına alındı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 ay sürdürülen çalışmalar sonucunda, Adana ve Malatya ile Hatay'ın İskenderun, Dörtyol, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt lideri olduğu iddia edilen, İskenderun'da haftalık olarak yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi İ.E'nin de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, el bombası, 11 tabanca, 14 şarjör, pompalı tüfek, çelik yelek, 3 av tüfeği, 195 gram kubar esrar, bıçak, muşta, çeşitli kurumlara ait 18 kaşe, 4 senet, 2 çek, başkasına ait araç ruhsatı, 22  cep telefonu ele geçirildi. Zanlılar, ''suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında güveni kötüye kullanmak, rüşvet, rüşvete aracılık etmek, genel güvenliği tehlikeye sokmak, mala zarar vermek, ihaleye fesat karıştırmak, ihaleyi etkilemek amacıyla görevli memuru yaralamak, silahla tehdit, kasten ateşli silahla adam yaralamak, yaralamaya azmettirtmek, nitelikli yağma, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, silah ve uyuşturucu madde ticareti'' suçlamalarıyla İskenderun Adliyesine sevk edildi.

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