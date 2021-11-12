3 ilde acele kamulaştırma kararı

Elazığ, Erzurum ve Rize'deki bazı taşınmazlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından acele olarak kamulaştırılacak.

Aceleme kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; Elazığ, Erzurum ve Rize'deki bazı taşınmazlar, AFAD Başkanlığı tarafından acele olarak kamulaştırılacak. Kararda, "Ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Elazığ, Erzurum ve Rize illerinde meydana gelen ve genel hayata etkili kabul edilen bazı afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kamulaştırılan yerler ise Elazığ'ın merkez Yalındamlar ve Sivrice ilçesi Uslu köyleri, Erzurum'un Çat ilçesi Muratçayırı ve Tuzluca mahalleleri ile Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyündeki bazı taşınmazlar olarak belirlendi.