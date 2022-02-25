3 ilde acele kamulaştırma kararı

Rize, Sinop ve Gaziantep'teki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rize'nin İyidere ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar, geçen yıl gerçekleşen sel felaketleri sonrasında muhtemel afet risklerine karşı tedbir alınması amacıyla İyidere Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Sinop'un Ayancık ilçesi, Otmanlı köyü sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, 10-11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle hak sahipleri için ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi ile Şehitkamil ilçesi Pancarlı ve Gazi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkının devamı niteliğindeki 3. Etap çalışma alanı kapsamında kalmaları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İstanbul'da doğal sit alanı ilanı

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.