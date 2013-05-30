3 Haziran'da resmen Barcelona'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilya'nın Santos takımından transfer ettiği 21 yaşındaki forvet oyuncusu Neymar için 3 Haziran'da imza töreni düzenlenecek.
Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nın 15-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIFA Konfederasyon Kupası'na katılmasının öncesindeki hazırlık kampından izin alarak Barcelona kentine gidecek Neymar'in ilk olarak sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi.
Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenekler arasında gösterilen genç Brezilyalı, sağlık kontrolünün ardından Nou Camp Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında taraftarlara tanıtılacak ve resmi imzayı atayacak.
İspanyol basını, Katalan temsilcisinde Messi-Neymar ikilisinin gelecek sezon uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağı konusunda ise büyük merak içindeyken, Neymar'ın annesi ve kız kardeşinin Barcelona kentinde ev aramaya başladığı öğrenildi.