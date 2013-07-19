3. havalimanının üçlüsü Akşam ve SkyTürk 360'ı satın aldı

İstanbul'da 3. havalimanının yapılması için yapılan ihalede, 22 milyar 152 milyon euro artı KDV ile ihaleyi alan Kolin-Limak-Cengiz ortaklığı, Skytürk 360 ve Akşam gazetesini aldı. Havalimanı ihalesinde bu üçlüyle beraber MAPA ve Kalyon'da vardı ancak medya işinde yer almadı.

Aysel Alp'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, Limak olarak zaten uzun süredir medyaya girmek istediklerini, Mehmet Cengiz'den kendilerine böyle bir teklif gelince olumlu yaklaştıklarını anlattı. Özdemir, tek başına gazetenin ya da bir haber kanalının çok bir şey ifade etmediğini ancak bir gazete bir haber kanalı olunca daha anlamlı olacağını düşünerek, Akşam, Sky ve yine Türkiye'nin en değerli radyolarından olan Alem FM ile Alem Dergisi'ni almakta tereddüt etmediklerini söyledi.

'60 milyon dolar bana pahalı geliyor'

Türkiye'nin en değerli gazete markalarından sayılan Akşam, Alem FM ve SKY için biçilen 60 milyon doların, çok düşük bir rakam olduğu iddialarına ise Nihat Özdemir, "Valla bana çok pahalı geliyor" karşılığını verdi.



Girdikleri her sektörde iyi bir yere gelme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Özdemir, medya sektöründe de bu yayınları en iyi yere getirmeye çalışacaklarını ifade etti. "Medyada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Görsel ve işitsel olarak medyaya yakınız. Şimdi daha da yakınlaştık. İnşallah başarılı oluruz" dedi.



Öte yandan hurriyet.com.tr'ye ilk açıklamayı yapan Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz de söz konusu kurumları 60 milyon dolara üç eşit ortak olarak satın aldıklarını söylemişti.

TMSF el koymuştu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu'nun kamuya olan borçlarından dolayı grubun medya şirketlerine Mayıs ayında el koymuştu. Bu kapsamda Akşam Gazetesi ve Sky360 televizyonu da 24 Mayıs'ta TMSF yönetimine geçmişti.

TMSF yönetimine geçtikten sonra Akşam'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ne İsmail Küçükkaya'nın yerine 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Ak Parti’den Bursa milletvekili seçilen Mehmet Ocaktan getirilmişti.