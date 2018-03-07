3. Havalimanı'nın son hali havadan fotoğraflandı

Enver ALAS - İhsan YALÇIN/ İSTANBUL, (DHA) Yapımı devam eden 3. havalimanındaki son durum havadan görüntülendi. İGA Havalimanları İnşaatı CEO\'su Yusuf Akçayoğlu, yüzde 80\'in üzerinde tamamlanan inşaatta çalışan sayısının 36 bine ulaştığını belirtti.

\"YÜZDE 80\'İN ÜZERİNE ÇIKMIŞ OLDUK\"

DHA\'ya açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, \"Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80\'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80\'in üzerine çıkmış olduk. İlk fazın A\'sında iki pist, bir terminali açacağız. Hava trafik kontrol binası, otoparkı olmak üzere diğer destek binaları da bitirmiş olacağız. Hava tarafında enerji konusunda çok daha hızlanmamız gerekiyor. Buna biraz daha ağırlık vermiş vaziyetteyiz. 1. pistin ışıklandırmasını bitirdik. Bazı sistemleri test etmek açısından çok önemliydi. Diğer pist ile taksi yolları ve apron hazır oldukça aydınlatma testlerini bitireceğiz. Pier 1 terminali de hemen hemen bitirdik. Terminalin bütün kısımlarını adım adım bitirerek, 29 Ekim\'e operasyona hazır hale getirmek en büyük hedefimiz\" dedi.

ÇALIŞAN SAYISI 36 BİNE ULAŞTI

Yusuf Akçayoğlu, 4 bini beyaz yaka olmak üzere çalışan sayısının 36 bine ulaştığına dikkat çekerek, \" Bugüne kadar çalışan sayısında geldiğimiz en yüksek rakam bu. Alt yüklenicilerle birlikte projede hızı artırmaya çalışıyoruz. İnşallah baharla birlikte daha da hızlanacağız ve dediğimiz tarihe (29 Ekim) yetiştireceğiz\" dedi.

\"2. PİST MAYIS SONUNA KADAR BİTECEK\"

İkinci pistin Mayıs sonuna doğru taksi yolları da dahil olmak üzere aydınlatma işlemini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Yusuf Akçayoğlu, \"Uçak geçiş köprüsü 143 adet olacak. Bazı köprülere iki ila üç uçak yanaşacak. Normalde 114 uçağa aynı anda servis vereceğiz. Köprülerin temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlandı ve tamamı testlerden geçmiş olacak\" ifadelerini kullandı.

\"BİTEN PİSTE SEMBOLİK BİR İNİŞ OLABİLİR\"

İlk uçağın ne zaman teker koyacağıyla ilgili olarak ise Akçayoğlu, şunları söyledi:

\"1 No\'lu pistte işaretlemesi ve ışıklandırması bitmiş olduğu için oraya sembolik bir iniş yapılabilir. Nihayetinde havalimanımız notamlanmadı, IPA\'ya bildirilmiş değil, şu anda böyle birşeyin yapılması normal değil. Fakat, sembolik bir iniş için havalimanımız, pistimiz hazır. Normal planda ise flight-check\'lere 29 Ekim\'in üç ay öncesinde yapmış olmamız gerekiyor.\"

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