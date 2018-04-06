3. havalimanının işletmecisinden Fatih Altaylı'ya yalanlama: Uber'le herhangi bir görüşme yapılmadı

İnşaatı süren 3. havalimanının yolcu taşıma hakkının Uber’e devredildiği iddiasıyla ilgili olarak yeni havalimanının inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi’nden açıklama geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği iddiayla ilgili açıklamada, Uber’le herhangi bir görüşme yapılmadığı ve anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

TIKLAYIN - İddia: Uber, üçüncü havalimanının taksi hizmetleri için anlaştı

Havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için "34 No’lu Taksiciler Kooperatifi" ile çalışmak üzere anlaşma sağladığını belirten İGA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Yeni Havalimanı’nı yolcu deneyimi konusunda 'dünyanın en önemli havalimanı' haline getirmeyi hedefleyen İGA, bu anlayışla daha önce görülmemiş bir taksi hizmeti için yeni standartlar paketi belirlemiştir. Tamamlandığında 'dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı' olacak İstanbul Yeni Havalimanı’na yakışır bir hizmet vermek hedefiyle 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile gerçekleştirilecek sözleşmeye pek çok yeni standart eklenmiştir. Ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacaktır.

İGA, 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile yapacağı sözleşmenin son safhasında bulunmaktadır. Onayların tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanarak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu noktada, haberde bahsi geçen şirket ile herhangi bir görüşme yapılmamış, anlaşmaya varılmamıştır."

"UBER, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 'taksi hizmetleri'ni alıyor"

Bugünkü köşe yazısında, "3’üncü havalimanının işletmecisi şirketle ya anlaşmışlar ya da anlaşmanın eli kulağında" diyen Altaylı, "UBER, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 3’üncü havalimanının 'taksi hizmetleri'ni alıyor. Bana verilen bilgiye göre, 3’üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak. Taşıma hizmetini tamamen UBER yapacak. Yani havalimanına taksiyle gidebileceksiniz" dedi.