3. havalimanının adı Fatih Sultan Mehmet mi olacak?

İstanbul'da yeni havalimanı için isim tartışmaları devam ederken, yeni bir iddia gündeme geldi. Airporthaber’den Murat Herdem, havacılık kaynaklarına dayandırdığı yazısında, THY’nin ilk etapta bağlantısız uçuşları ve filodan 20 ila 30 uçağı yeni havalimanında konuşlandıracağını öne sürdü. Altyapı ve koordinasyon eksikliklerinin tamamlanmasının ardından THY’nin taşınma işleminin aralık ayında sona ereceğini vurgulayan Herdem “THY yüzde 100 kapasite ile yeni havalimanından hizmet vermeye devam edecek” dedi. Herdem, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun internet sitesinde yeni havalimanının adının ‘Fatih Sultan Mehmet’ olarak güncellendiğini de vurguladı.

Herdem’in “Zaman Bilal Ekşi’yi haklı çıkardı – Yeni havalimanının adı ICAO sitesinde” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Açılışa doğru geri sayım devam ederken hem yüklenici firmalarda hem de havacılık işletmelerinde haklı bir panik ve ne yapacağını bilememe havası estiğini söylemek zorundayım. Sanıyorum ki Türk sivil havacılığında böylesine bir taşınma hadisesini birebir deneyimleyen bir yönetici yok. Ellerinde sadece, geçmişte yaşanan taşınma örnekleri var ve oralarda uygulanan yöntemleri yeni havalimanı için uyarlamaktan başka çareleri de yok. Ancak bu ölçekte bir havalimanı taşınma projesinin daha önce hiç olmaması ve bugüne kadar kademeli geçiş yerine tek seferde topyekün taşınma üzerinde konuşulması, bu sürecin en ciddi handikapıydı.

İsim tartışması

Yeni havalimanını işler hale getirmeden ve hatta temelini bile atmadan başladık isim konusunu tartışmaya… Bir kesim, yeni havalimanının ismi Abdulhamithan olsun derken Atatürk Havalimanı olarak devam etmesi gerektiğini söyleyenler de oldukça fazlaydı.

İsim tartışmaları devam ededursun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun internet sitesinde yeni havalimanının adının 11 Eylül tarihi itibariyle Fatih Sultan Mehmet olarak güncellendiğini gördüm. Zaten dörtlü kodu LTFM olan yeni havalimanının adının F ve M kodlarının Fatih ve Mehmet olarak düşünülerek belirlendiğini ve adının da Fatih Sultan Mehmet olacağını varsayabiliriz.

ICAO’nun internet sitesi ne kadar referans olur bilmiyorum o yüzden isim konusunun hala sürprizlere açık olduğunu belirtmeliyim.