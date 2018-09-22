"3. havalimanının açılış tarihi değişti"

3. havalimanının açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında sağlanan mutabakata göre Havalimanının açılışı 31 Aralık 2018 tarihinde olacak.

Kokpit haber sitesinde yer alan habere göre, 3. havalimanının açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında mutabakat sağlandı. Haberde havalimanının 31 Aralık 2018 tarihinde açılması konusunda el sıkışıldığı belirtildi.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere taşınma işlemi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Operasyon, 31 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul 3. havalimanına kayacak.

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan daha önce, havalimanı açılışının 29 Ekim'de olacağını söylemişti.