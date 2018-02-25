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3. HAVALİMANINDA PİST IŞIKLARI YANDI 

İSTANBUL DHA  İstanbul'u  3

25 Şubat 2018 00:21

İSTANBUL DHA 
İstanbul\'u  3. Havalimanı\'nı inşaatında pist yapımı tamamlanmasının ardından ışıklandırma sistemi devreye alındı.  
İnşaat çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlanan ve 29 Ekim 2018\'de faaliyete geçecek havalimanıyla ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda pistin ışıklarının yandığı görülürken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da helikopterden havalimanı inşaatını inceliyor. 

Görüntü dökümü:
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-3. havalimanı tanıtım videosu

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DHA  İstanbulHavalimanıEkimUlaştırma DenizcilikHaberleşme BakanlığıVideodaHaberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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