3. havalimanında bir iş kazası daha

İstanbul'da yapılan yeni havalimanında çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan işçilerden 24'ünün tutuklandığı saatlerde bir işçi daha şantiyede yaşanan iş kazasında yaralandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 3. havalimanı şantiyesinde yaşanan kazalarda bugüne kadar 37 işçinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Ağır ve güvenliksiz çalışma koşullarını protesto etmek için eylem yapan İstanbul'daki yeni havalimanının işçilerinden 24'ünün tutuklanarak cezaevine sevk edildikleri sırada havalimanı şantiyesinde yaşanan iş kazasında bir işçinin daha yaralandığı ortaya çıktı.

İnşaat İş Sendikası'nın hesabından yapılan açıklamada "3. Havalimanı şantiyesinde bu sabah, tam da haklarında tutuklanma kararı verilen işçi ve sendikacıların Metris Cezaevi yolunda olduğu sıralarda bir iş kazası daha yaşandı. Çatı katında meydana geldiği aktarılan olayda, işçinin iskeleden düştüğü ve ambulansa kaldırılırken başından kanlar geliyor olduğu bilgisine sahibiz. Ancak yaralı işçinin akıbeti hakkında henüz bir bilgi yok." ifadelerine yer verildi.