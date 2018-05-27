"3. havalimanında biletler 40 TL daha pahalı"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, 29 Ekim'de açılması beklenen 3. havalimanının bilet fiyatlarının 40 lira daha pahalı olacağını yazdı. Toker, "Atatürk Havalimanı’nda halihazırda yurtdışına gidecek yolcu başına hizmet ücreti 15 dolar.

Atatürk Havalimanı da YİD yöntemiyle yaptırıldı ve bu rakam da yıllar önce yine DHMİ ile TAV arasında belirlenmişti

15 dolar yaklaşık 70 TL. 3. havalimanı sözleşmesinde konulmuş 20 Avro ise -bu yazı yazılırken- 110 TL’ye karşılık geliyor. Arada şimdiden 40 TL’nin üzerinde bir fark var" deid.

Toker, "Cengiz-MAPALimak- Kolin-Kalyon’un kurduğu İGA, inşaatını yaptığı havaalanını işletecek ve devlete de 25 yıl kira ödeyecek. Limak daha önce sayfasında devlete ödenecek toplam kira bedelini, 26 milyar 139 milyon Avro olduğunu bildirmişti. (Yıllık 1 milyar 45 milyon Avro kiraya karşılık geliyor.) " diye yazdı.

"İGA ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki Uygulama Sözleşmesi halka açıklanmıyor" diyen Toker, “Sır” sözleşmede, DHMİ’ce şirkete tahsis edilen gelirler ve garanti kısmı var. 12 yıl boyunca garanti edilen ücretleri paylaşalım:

- Dış hat giden yolcu servis ücreti 20 Avro.

- Dış hattan gelip dış hatta giden için 5 Avro.

- İç hat giden yolcu için 3 Avro.

Toplamda da 6.3 milyar Avro.

Şirketin elde ettiği gelir bu tutarın altında kalırsa DHMİ şirkete, üstünde çıkarsa da İGA, DHMİ’ye farkı ödeyecek" ifadesini kullandı.

Toker şöyle devam etti:

"Atatürk Havalimanı da YİD yöntemiyle yaptırıldı ve bu rakam da yıllar önce yine DHMİ ile TAV arasında belirlenmişti

15 dolar yaklaşık 70 TL. 3. havalimanı sözleşmesinde konulmuş 20 Avro ise -bu yazı yazılırken- 110 TL’ye karşılık geliyor. Arada şimdiden 40 TL’nin üzerinde bir fark var. Yolcunun, şirketlerin ve devletin altına girdiği ek maliyeti gördünüz değil mi? Bu rakamlar daha önce ucuzlayacağı açıklanan bilet fiyatlarına yansıyacak. Hadi şimdi bir daha söyleyin, KÖİ modeli için “Milletin cebinden beş kuruş çıkmıyor” diye."