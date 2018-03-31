3. havalimanına yakıt ikmalinin yapılacağı liman için imar planı değişikliği

3. havalimanına yakıt ikmalinin yapılması amacıyla planlanan liman için imar planı değişikliği yapıldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planları geçen çarşamba günü askıya çıktı. Planlara 26 Nisan’a kadar itiraz edilebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Arnavutköy’de Karadeniz sahiline 3. havalimanı için yapılması planlanan “İstanbul Yeni Havalimanı Yakıt Hidrant Sistemi İçin Deniz Yapıları Projesi”nin imar planlarını onaylayıp askıya çıkardı. Yeni imar planına göre liman alanı, havaalanı yerleşkesinin kuzeyinde, 54.3 hektar büyüklüğünde deniz ve dolgu alanlarından oluşacak.

Proje kapsamında 650 metre uzunluğunda doğu dalgakıranı, 165 metre uzunluğunda batı dalgakıranı yapılacak. Proje kapsamında deniz tabanından itibaren yaklaşık 150 bin metrekare dolgu alanı da oluşturulacak. Proje için 8.5 milyon liralık bütçe ayrıldı. Proje kapsamında kullanılacak dolgu malzemesi Işıklar köyünde bulunan İGA Havalimanı’nın taş ocağından temin edilmesi planlanıyor.