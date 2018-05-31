3. havalimanına ilk inen Erdoğan olacak

29 Ekim’de resmen açılacak olan İstanbul yeni havalimanında inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinirken havalimana ilk kez inecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan, 22 Haziran günü 3. havalimanına iniş yapacak.

Airporthaber'in aktardığına göre, inşaatının yüzde 90’ı bitirilen yeni havalimanında bir pist tamamlanırken ikinci pistin bitimine çok az bir süre kaldı. İlk etapta iki pistle açılacak olan yeni havalimanında uçuş sistemlerinin testleri de yapılmaya başlandı.

DHMİ’ye ait TC-LAD kuyruk tescilli uçakla bir süredir aletli yaklaşma sistemlerinin kalibrasyon testleri yapılırken son dönemde hızlandırılan hazırlıkların nedeni de ortaya çıktı.

Kalibrasyon uçağıyla son testleri yapılan pistin kısa süre içerisinde hazır hale getirileceği belirtilirken yeni havalimanına ilk inen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak olacak.

Daha önce farklı tarihlerde Erdoğan’ın havalimanına uçağıyla iniş yapacağı iddia edilmesine rağmen bu iniş bir türlü gerçekleştirilememişti.