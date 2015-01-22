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3. havalimanına dünyanın en büyük 'duty free'si

30 yıldır Türkiye'de farklı merkezlerde görev yapan şirket, son 15 yıldır Atatürk Havalimanı'nda Unifree ve TAV ortaklığı ile faaliyet gösteriyor

22 Ocak 2015 11:14

Üçüncü Havalimanı işletmesi İGA, gümrüksüz satış mağazaları işletmesi için Alman Heinemann ve Türk ortağı Ünifree şirketi ile anlaşma imzaladı. Henimann ve Ünifree, toplam 25 yıllık iş birliği kapsamında, Üçüncü Havalimanı'na 120 milyon euro yatırım ile dünyanın en büyük duty free kompleksini yapacak.

İmza törenine işletmeci İGA şirketinin ortakları Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir, Naci Koloğlu, Mehmet Cengiz ile Heinemann tarafından şirketin sahibi Claus Heinemann, Unifree'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerem Üstünkaya, Cüneyt Çilingiroğlu ile Naci Sipahioğlu imzaladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tolga Ezbek’in haberine göre, İGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, KDV dahil 26 milyar Euro’luk yatırımla cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını hayata geçireceklerini söyleyerek, "İstanbul'a dünyanın en büyük duty free kompleksini kazandırıyoruz. Bölgenin en önemli aktarma merkezi olan İstanbul, büyüklüğün yanı sıra yaratacağı ticari hacimle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Heinemann CEO'su Claus Heinemann da, 30 yıldır Türkiye 'de olduklarına dikkat çekerek, "Bu sürecin son 15 yılı Atatürk Havalimanı'ndaydı. Türkiye'yi, Türkleri çok iyi tanıyoruz. Almanya ve Türkiye arasında ciddi bir ilişki var. Benim için de İstanbul çok önemli bir merkez. Buraya uluslararası tecrübemizi getiriyoruz ve Türkiye'ye güveniyoruz" diye konuştu.

Unifree'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerem Üstünkaya da klasikleşmiş mağaza konseptinden uzak olacaklarına dikkat çekerek, "Yolcular özel salonlarda lüks ürünleri deneyebilecek. Oyun merkezlerinde eğlenebilecek. SPA, kuaför gibi hizmetler bu mağazalarda olacak" dedi.

 

İstanbul Boğazı'ndan esinlenildi

 

Toplam 53 bin metrekare alana sahip olacak mağazalar, 400'den fazla markayı çatısı altında barındıracak. Toplam 7 bin kişiye istihdam sağlayacak mağazalarda, üç boyutlu hologram sistemlerinden şarj edilebilen akıllı alışveriş arabalarına kadar bir çok yeni teknolojinin de bir arada sunulması planlanıyor.

Yolcuların rahat alışveriş edebilmeleri için farklı bir mimariye sahip olacak mağaza kompleksinde gidiş katında Türk ürünlerinin de satıldığı 3 bin metre karelik bir mağaza da yer alacak. Toplam 6 bin 500 metre karelik alana kurulacak bir mağazada ise lüks mallar satışa sunulacak. Geliş katında da 12 bin 500 metre karelik mağaza yer alacak. Ara noktalar ve satış merkezleri ile adeta AVM konseptine sahip olacak havalimanında engelli yolcular için özel hizmetler de verilecek.

 

Dünyanın en büyük duty free şirketi

 

Hamburg merkezli, dünyanın en büyük duty free şirketi olan Heinemann, 135 yıllık bir aile şirketi. 30 yıldır Türkiye'de farklı merkezlerde görev yapan şirket, son 15 yıldır Atatürk Havalimanı'nda Unifree ve TAV ortaklığı ile faaliyet gösteriyor. Şirketin portföyünde 3 binden fazla mağaza bulunuyor.

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