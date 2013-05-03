3. havalimanına 22 milyar 152 milyon Euro rekor fiyat verildi

İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı için ihale, Ankara'da gerçekleştirildi. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı ihalede en yüksek teklifi 22 milyar 152 milyon Euro'yla Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu verdi. İhale, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi oldu.

İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı için ihale, saat 10.00'da Esenboğa Havalimanı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

7 milyar Euro olarak belirlenen ihalede TAV, IC-Fraport ortak girişim grubu, Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon ortak girişim grubu ve Makyol İnşaat teklif verdi.

İhale Komisyonu'nun ön yeterlilik değerlendirmesinde, teklif veren tüm firmalar yeterlilik aldı. Havalimanı ihalesinde, ilk teklifler kapalı zarflarda sunuldu.

Buna göre 25 yıllık kira bedeli için KDV hariç Makyol 4 milyar Euro, TAV 9 milyar Euro, Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu 12 milyar 682 milyon Euro, IC İçtaş-Fraport Ortak Girişim Grubu 20 milyar Euro kira bedeli teklif etti.

En düşük teklif veren firma çekildi

Açık artırma öncesinde en düşük teklifi veren Makyol ihaleden çekildi.

Daha sonra ihalede en yüksek teklif olan 20 milyar Euro üzerinden açık artırmaya geçildi.

IC-Fraport, Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon ve TAV açık artırmada yarışıyor.

'Tekliflerin hızına yetişemiyorum'

Katılımcıların hızlıca fiyat yükseltmeleri Komisyon Başkanı'nın dikkatini çekti. Funda Ocak "Tekliflerin hızına yetişemiyorum" dedi.

29. tura gelindiğinde IC Fraport, teklifi 21 milyar 50 milyon Euro'ya çıkardı.

İlk mola TAV'dan

30. tura gelindiğinde TAV, 5 dakikalık mola aldı. Ancak TAV'ın molası, yaklaşık 25 dakika kadar sürdü.

Kıyasıya yarışın yaşandığı açık artırmada en yüksek teklif, kısa sürede 22 Milyar Euro'yu aştı.

İkinci molanın ardından çekildi

73. tura gelindiğinde TAV, bir kez daha mola istedi. 10 dakika süren molanın ardından yeniden açık artırmaya geçildi.

TAV çekildi

TAV, açık artırmadan çekildiğini açıkladı. Açık artırmada IC-Fraport ile Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon yarışıyor.

IC-Fraport mola istedi

22 milyar 100 milyon Euro'ya ulaşan açık artırmanın 87. turuna gelindiğinde IC-Fraport mola istedi.

Molanın ardından iki firma açık artırmaya devam etti. IC-Fraport ihaleden çekildiğini açıkladı.

En büyük teklif

Böylece ihalede en yüksek teklifi 22 milyar 152 milyon Euro'yla Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu vermiş oldu.

25 yıl işletme hakkı

Şirketler, 25 yıllık işletme süresince ödeyecekleri toplam kira bedeli üzerinden yarışıyor.

Kumanya dağıtıldı

Öte yandan, ihaleden objektiflere dikkat çekici bir fotoğraf yansıdı. Fotoğraf, katılımcıların öğle yemeği yediği sırada çekildi.

Milyar Euro'luk teklif veren katılımcılara kumanya dağıtıldığı görüldü. Kumanya tavuk şiş veya döner, ayran, kadayıf veya baklavadan oluşuyor.