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“3. havalimanı şantiyesinde 3 gün önce rögara düşen işçinin cansız bedeni bulundu” iddiası

Kimliği ve uyruğu bilinmeyen işçinin cesedinin temizlik yapan Nepalli işçiler tarafından bulunduğu kaydedildi

Fotoğraf: Arşiv

20 Ekim 2018 17:19

T24

Yüzlerce işçinin iş cinayetlerini ve kötü çalışma koşullarını protesto etmesiyle gündeme gelen 3. havalimanında 3 gün önce hayatını kaybeden bir işçinin bedeninin rögarda bulunduğu iddia edildi.

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş üyesi işçilerin iddiasına göre, kimliği ve uyruğu bilinmeyen işçinin cesedi, temizlik yapan Nepalli işçiler tarafından bulundu. İşçinin ölümünün gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Dev Yapı-İş’in aktardığı bilgi, 3. havalimanındaki eylemlerin örgütleyicilerinden de olan İnşaat-İş Sendikası tarafından da paylaşıldı. İş cinayetine dair iddialar, T24 tarafından teyit edilemedi.

Medyablok'tan Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre ise 3 gün önce bir işçi rögarın içine düştü. Diğer işçilerin haber görüp haber vermesi ile birlikte, işçi rögar içerisinden çıkarıldı. Olayın yaşandığı yerin etrafını kapatan jandarma ise görüntü almak isteyen işçilerin telefonlarına alıp, görüntüleri sildi. Ölen işçini kimlik bilgileri ise öğrenilemedi.

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