3. havalimanı kontrol kulesine lale figürlü tasarım

İstanbul'un 3. havalimanı kulesi için açılan tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmayı ‘lale’ figüründen esinlenerek tasarladığı çalışmasıyla AECOM ve Pininfarina kazandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Üçüncü Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi Konsept Yarışması bugün sonuçlandı. Yarışmaya; Zaha Hadid, Moshe Safdie, Grimsaw-Nordic, Massimiliano Fuksas, Pininfarina-Aekom, RMJM Architects gibi tasarım dünyasının çok önemli isimleri hazırladıkları projelerle katıldı. Yarışmayı AECOM ve Pininafarina'nın lale çiçeğinden esinlenerek tasarladığı kule kazandı. Pininfarina, dünya'nın en büyük lüks otomobil üreticilerinden biri olan Ferrari'nin de modellerini tasarlayan şirket olarak tanınıyor.

Laleden esinlenildi

Yarışma sonucu ile ilgili bir açıklama yapan İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, AECOM ve Pininfarina’nın ‘lale’ çiçeğinden esinlenerek tasarladığı ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin İstanbul Yeni Havalimanı’na simgesel anlamda çok şey katacağını belirtti. Akçayoğlu, “Dünyanın en büyük havacılık merkezi projelerinden biri olarak kabul gören ve Türkiye’nin uluslararası havacılık sektöründeki rolünü zirveye taşıyacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın en önemli unsurlarından biri olan ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin tasarımını, açtığımız uluslararası bir yarışmayla belirlemek istedik. Bu alanda dünyanın önemli firmaları yarışmaya birbirinden değerli tasarımlarıyla katıldı. Zorlu bir seçim sürecinden sonra AECOM ve Pininfarina’nın ‘lale’ çiçeğinden esinlenerek tasarladığı konsept kule tasarımını seçtik. Kulenin yapımına önümüzdeki yılın Mayıs ayında başlayacağız. ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni 2017 yılının Ekim ayında tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2017’de bitecek

Tasarım, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor. 2017 yılının Ekim ayında bitmesi planlanan kule, yüz yıllardır İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlandı. AECOM ve Pininfarina’nın otomotiv ve havacılık tasarımında kullanılan aerodinamik biçimleri çağrıştıran tasarımı, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor. Kule, yüz yıllardır İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlandı.

AECOM’un Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika mimarlık ofisleri Genel Müdürü Jennifer Dixon konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu yarışma için Pininfarina’nın dinamizm ve romantizmi harmanlayan ve otomotiv tasarımından esinlenen mimari üslubuyla AECOM’un havacılık mimarisi alanındaki yeteneğini birleştirmek istedik. AECOM ve Pininfarina ekibi Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan kavşakta modern hava yolculuğuna dair heyecan ve ışıltıyı alevlendirecek hem estetik hem de son derece işlevsel bir çalışma ortaya koydu”

"Saf ve anıtsal"

AECOM Küresel Havacılık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Direktörü Bernardo Gogna yarışmadaki birinciliğe dair yaptığı açıklamada “Bu yarışmada farklı bir tasarım sektörünün uzmanlığıyla AECOM’un şirket için mimarlık ve mühendislik yeteneklerini birleştirmeyi amaçladık. Hedefimiz Pininfarina’nın gelenek ve zanaâtten beslenen değerlerini havacılık dünyasına taşımaktı. Böylelikle saf ve anıtsal bir estetiği gerçek inovasyonla harmanladığımız bir çalışma elde ettik” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un simgesi olmaya aday anıtsal bir yapı"

Pininfarina’nın Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Pininfarina, “İstanbul Yeni Havalimanı için yapılacak ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi’ İstanbul’un simgesi olmaya aday anıtsal bir yapı. Tüm diğer projelerimizde olduğu gibi bu projede de ortağımızın tasarım kimliğini yansıtan bir fikir geliştirirken yeni bir estetik bakış açısı oluşturmak istedik. Otomobilden, süper yatlara, lüks ürünlerden mobilyaya uzanan 85 yıllık tasarım tecrübemizin verdiği imkânları, dünya çapında gerçekleştirdiğimiz projelerle elde ettiğimiz mimarlık bilgisiyle benzersiz biçimde harmanlayarak kendine özgü bir karaktere sahip, teknolojik olarak gelişmiş bir yapı ortaya koyduk” diye konuştu.