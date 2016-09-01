3. Havalimanı inşaatında korkunç cinayet; 1 işçi yakılarak öldürüldü!

3. Havalimanı inşaatında çalışan 36 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mehmet Aytaç’ın oda arkadaşı tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Diyarbakır Erganili olan Mehmet Aytaç'ın ağabeyi Suphi Aytaç, olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini iddia etti.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, odasında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı oda arkadaşı tarafından yakılarak öldürülen Mehmet Aytaç'ın ağabeyi Suphi Aytaç, yaklaşık 2 hafta önce kendisini arayan Mehmet Aytaç’ın, “Yeni şantiyede rahat edemiyorum. Benim doğulu olmamı hazmedemiyorlar, dışlıyorlar. Burada rahat değilim” dediğini aktardı.

Şantiye şefiyle konuşmasından edindiği bilgileri de paylaşan ağabey Aytaç, “Mehmet odada uyurken kapıyı üzerine kilitlemişler. Sonra da 6 litre benzin dökerek yakmışlar. Kardeşimi sırf doğulu diye dışlıyorlarmış. Olay siyasidir. Türkiye'nin her karış toprağı hepimizindir. Devletten beklediğim katillerin en ağır şekilde cezalandırılması. Bu insanlık değil. İnsan bunu hiçbir canlıya yapamaz” diye konuştu.

6 litre benzin kullanılmış!

Olaya ilişkin bilgi almak üzere ulaştığımız şantiye şefi ve şantiye muhasebecisi ise olayın “kız meselesi” olduğunu ileri sürdü. İsmini vermek istemeyen şantiye şefi, olaydan 1 gece önce Mehmet Aytaç ile oda arkadaşı arasında tartışma çıktığını daha sonra durumun yatıştırıldığını söyledi. Yangında 6 litre benzin kullanıldığı bilgisini veren şantiye şefi, taşeron yatakhane koğuşunun tamamının kullanılamaz durumda olduğunu kaydetti. Şantiye şefi, katil zanlısının olayın ardından Kemerburgaz Jandarma Karakoluna teslim olduğunu belirtti.

Jandarma doğruladı

Geçtiğimiz gün gazetemizi arayan işçiler, 3. havalimanı inşaatının taşeron kampı yatakhanesinde meydana gelen yangında 3 işçinin öldüğünü iddia etmişti. İGA Havalimanları’ndan yapılan açıklamada da taşeron kampı yatakhanesinde kişisel anlaşmazlık nedeniyle yaşanan kavgada yangın çıktığı ve kavgaya taraf olan bir işçinin öldüğü belirtilmişti.

Konuyla ilgili geçtiğimiz gece Twitter hesabından paylaşım yapan Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÖHD), havalimanı şantiyesinde çalışan Diyarbakırlı işçinin benzin dökülüp yakılarak öldürüldüğü ve konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, “Hastaneye ve karakola bilgi almak için giden meslektaşlarımız şüphelilerin gözaltında olduğunu öğrendiler” dedi.

Olaya dair bilgi almak üzere Kemerburgaz Jandarma Karakolu'nu arayan ÖHD'li avukat Levent Pişkin, şüphelilerin gözaltında olduğunu, jandarmanın olayı teyit ettiğini ancak vekaleti olmadığı için kendisine ayrıntılı bilgi verilmediğini söyledi.