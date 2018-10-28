"3. havalimanı inşaatında bir işçi daha hayatını kaybetti" iddiası

Yarın açılışının yapılması beklenen 3. havalimanı şantiyesinde, bir işçinin daha hayatını kaybettiği iddia edildi. Yüzlerce işçinin iş cinayetlerini ve kötü çalışma koşullarını protesto etmesiyle gündeme gelen 3. havalimanında işçinin, bu sabah yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

İnşaat-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, yarın açılışının yapılması beklenen havalimanında, üretim baskısı nedeniyle bir işçi daha yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İşçinin kimliği henüz açıklanmazken, çalıştığı firmaya dair de bir bilgiye ulaşılamadı.