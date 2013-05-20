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Ekonomi

3. havalimanı için imzalar atıldı

Bundan sonraki aşamada söz konusu sözleşme Bakan Yıldırım onayına sunulacak

20 Mayıs 2013 15:34

İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının sözleşmesinin ön imzaları atıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, Genel Müdür Yardımcısı Funda Ocak, Limak adına Nihat Özdemir, Kalyon İnşaat adına Cemal Kalyoncu, Kolin İnşaat adına Naci Koloğlu, Cengiz İnşaat adına Mehmet Cengiz, Mapa İnşaat adına Mehmet Nazif Günal sözleşmeyi imzaladı.

Bundan sonraki aşamada söz konusu sözleşme Bakan Yıldırım onayına sunulacak.

Bakan Yıldırım'ın onayının ardından ihaleyi kazanan Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve Mapa ortak Girişim Grubu, havalimanının yapımı için kuracağı şirketi ticari sicile kaydettirecek ve sonrasında şirketle uygulama sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılacak.

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