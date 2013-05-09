3. havalimanı için imzalar 20 Mayıs'ta atılıyor

İstanbul'a yapılacak ve dünyanını en büyük havalimanlarından biri olacak 3 havalimanının sözleşmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 80. kuruluş yıl dönümü olan 20 Mayıs'ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında imzalanacak.

2013 yılı 2. koordinasyon toplantısı, Devlet Hava Meydanları işletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal başkanlığında yapıldı.

2013 yatırımları ve faaliyetlerinin ele alındığı toplantının kapanışında konuşan Birdal, '80. yaşımızı kutlayacağımız 20 Mayıs günü İstanbul'un yeni havalimanı ile ilgili sözleşmeyi törenle imzalayacağız. Sözleşme imza töreni, saat 10.00 da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın konferans salonunda yapılacak' dedi.