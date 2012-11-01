3. havalimanı arazi fiyatlarını artırdı

İstanbul'da Terkos Gölü yakına kurulacak üçüncü havalimanı, Arnavutköy'de yaşayanları heyecanlandırdı. Emlak piyasası hareketlendi. Arazi fiyatları şimdiden artmaya başladı. Çevresel etki değerlendirme raporu için Arnavutköy halkıyla ilk görüşme ise 6 Kasım'da.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, üçüncü havalimanın adresini bu hafta açıkladı. Silivri'de yapılması planan havalimanı, Terkos Gölü'nün kuzeyinde inşa edilecek.

Yatırım bedeli 6 milyar 757 milyon lira olan havalimanı için toplam 91 milyon 666 bin 158 metrekarelik alan kamulaştırılacak. Çevrede yaşayanlar o bölgeye şans olarak bakıyor. Emlak piyasası hareketlendi. Arazi fiyatları şimdiden artmaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın öncülüğünde İstanbul'a yapılacak olan 3. havalimanı için çevresel etki değerlendirme raporuyla ilgili süreç başladı. Başvuru dosyası, 19 Eylül tarihinde Bakanlık'a sunuldu. Rapor öncesinde bölgede yaşayan halkın görüşlerini almak için 6 Kasım'da Arnavutköy'de toplantı yapılacak.

Maden ocaklarının hemen yanına geniş bir araziye kurulacak havalimanında 6 pist olacak. Havalimanının ilk etapta 100 milyon yolcu taşıması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. havalimanının denize yakın olacağını vurgulamış, bu sayede uçakların daha rahat iniş yapacağını belirtmişti. Topbaş, yeni havalimanına metro sistemi götürüleceğini de açıklamıştı.