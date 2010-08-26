-3. HAFTANIN PERDESİ YARIN AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın 2 maçla açılıyor. Üçüncü haftanın ilk maçlarında Ankaragücü ile Kayserispor saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda, Gaziantepspor ile Konyaspor da saat 21.00'de Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.00 Ankaragücü-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs-Seyircisiz) 21.00 Gaziantepspor-Konyaspor (Kamil Ocak) 28 Ağustos Cumartesi: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat) 21.00 Sivasspor-Bursaspor (Sivas 4 Eylül) 22.00 Bucaspor-Gençlerbirliği (Stadı henüz kesinlik kazanmadı) 29 Ağustos Pazar: 20.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Fenerbahçe-Manisaspor(Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu-Seyircisiz) 22.00 Eskişehirspor-Galatasaray (Eskişehir Atatürk) 30 Ağustos Pazartesi: 21.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor (Mardan Antalyaspor)