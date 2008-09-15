3 haftada 147 kart çıktı!

Turkcell Süper Lig'de ilk üç haftada hakemler rekor kırdı: 20 kırmızı, 127 sarı kart. 3 haftada hakemlerin eli toplam 147 kez cebine giderken, en çok kart kullanan Fırat Aydınus oldu.
Turkcell Süper Lig'de ilk üç haftada hakemler rekor kırdı: 20 kırmızı, 127 sarı kart. 3 haftada hakemlerin eli toplam 147 kez cebine giderken, en çok kart kullanan Fırat Aydınus oldu. Aydınus, futbolculara 7 kırmızı 19 sarı gösterirken, Cüneyt Çakır ise 5 Kırmızı 9 Sarı çıkardı. Kartlarını en az kullanan Serkan Çınar ise sadece 1 Sarı kart gösterdi.
İlk üç haftanın Hakemlere göre kart dağılımı şöyle:
Fırat Aydınus: 7 kırmızı, 19 sarı
Cüneyt Çakır:5 kırmızı, 9 sarı
Halis Özkahya:2 sarı
Aytekin Durmaz: 7 sarı
Yunus Yıldırım: 7 sarı
Bülent Yıldırım: 2 kırmızı, 11 sarı
Kamil Abitoğlu: 7 sarı, 2 kırmızı
Hüseyin Göçek: 7 sarı
Serkan Çınar: 1 sarı
Tolga Özkalfa: 3 sarı
Kuddusi Müftüoğlu: 1 kırmızı,5 sarı
Süleyman Abay: 2 kırmızı, 7 sarı
Deniz Çoban: 6 sarı
Hakan Özkan: 3 sarı
Bünyamin Gezer: 8 sarı
İlker Meral: 2 sarı
Selçuk Dereli: 1 kırmızı,7 sarı
Suat Arslanboğa: 4 sarı
Özgüç Türkalp: 4 sarı
Koray Gençerler: 8 sarı
TOPLAM (147) Kırmızı: 20 , Sarı Kart: 127