3 haftada 147 kart çıktı!

Turkcell Süper Lig'de ilk üç haftada hakemler rekor kırdı: 20 kırmızı, 127 sarı kart. 3 haftada hakemlerin eli toplam 147 kez cebine giderken, en çok kart kullanan Fırat Aydınus oldu.





Turkcell Süper Lig'de ilk üç haftada hakemler rekor kırdı: 20 kırmızı, 127 sarı kart. 3 haftada hakemlerin eli toplam 147 kez cebine giderken, en çok kart kullanan Fırat Aydınus oldu. Aydınus, futbolculara 7 kırmızı 19 sarı gösterirken, Cüneyt Çakır ise 5 Kırmızı 9 Sarı çıkardı. Kartlarını en az kullanan Serkan Çınar ise sadece 1 Sarı kart gösterdi.



İlk üç haftanın Hakemlere göre kart dağılımı şöyle:



Fırat Aydınus: 7 kırmızı, 19 sarı

Cüneyt Çakır:5 kırmızı, 9 sarı

Halis Özkahya:2 sarı

Aytekin Durmaz: 7 sarı

Yunus Yıldırım: 7 sarı

Bülent Yıldırım: 2 kırmızı, 11 sarı

Kamil Abitoğlu: 7 sarı, 2 kırmızı

Hüseyin Göçek: 7 sarı

Serkan Çınar: 1 sarı

Tolga Özkalfa: 3 sarı

Kuddusi Müftüoğlu: 1 kırmızı,5 sarı

Süleyman Abay: 2 kırmızı, 7 sarı

Deniz Çoban: 6 sarı

Hakan Özkan: 3 sarı

Bünyamin Gezer: 8 sarı

İlker Meral: 2 sarı

Selçuk Dereli: 1 kırmızı,7 sarı

Suat Arslanboğa: 4 sarı

Özgüç Türkalp: 4 sarı

Koray Gençerler: 8 sarı



TOPLAM (147) Kırmızı: 20 , Sarı Kart: 127





