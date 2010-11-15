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Dünya

3 HAFTA YÜZLERCE ÖRÜMCEKLE YAŞAYACAK SİDNEY (A.A)

15 Kasım 2010 14:36

-3 HAFTA YÜZLERCE ÖRÜMCEKLE YAŞAYACAK SİDNEY (A.A) - 15.11.2010 - Avustralyalı Nick Le Souef, bazıları çok tehlikeli yüzlerce örümcekle 3 hafta geçirecek. Nick Le Souef, Melbourne'deki butiğinin vitrininde 3 hafta boyunca 400'den fazla örümcekle yaşayacağını açıklarken, amacının çocuklar için bir hayır işinde kullanılmak üzere para toplamak olduğunu belirtti. Avustralyalı ''örümcek adam'' 3 hafta boyunca zamanının tamamını örümceklerle geçirerek 50 bin dolar toplamak istediğini söyledi. Le Souef ''Bunu yapmak biraz delilik. Bazı örümcekler zehirli ama uzun zamandır bu yüzden ölüm vakası yok çünkü yıllar önce bir panzehir geliştirilmişti. Ama ben zaten beni sokmayacaklarını biliyorum. Daha önce yılanlar, vatozlar soktu, ama örümcekler asla'' diye konuştu. Nick Le Souef, örümceklerin canlı hamam böcekleri ya da çekirgelere saldırmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

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