-3 GÜNÜN TRAFİK BİLANÇOSU AĞIR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi öldü, 246 kişi yaralandı. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında 19 kişi öldü, 75 kişi yaralandı. Tatilin ikinci gününde ise 17 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Tatilin üçüncü günü saat 18.00'e kadar meydana gelen kazalarda da 17 kişi öldü, 69 yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenleri sayısı 53'e ulaşırken, yaralananların sayısı da 246'yı buldu.