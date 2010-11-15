T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 GÜNÜN TRAFİK BİLANÇOSU AĞIR ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 20:47

-3 GÜNÜN TRAFİK BİLANÇOSU AĞIR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi öldü, 246 kişi yaralandı. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında 19 kişi öldü, 75 kişi yaralandı. Tatilin ikinci gününde ise 17 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı.  Tatilin üçüncü günü saat 18.00'e kadar meydana gelen kazalarda da 17 kişi öldü, 69 yaralandı.  Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenleri sayısı 53'e ulaşırken, yaralananların sayısı da 246'yı buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24