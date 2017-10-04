3 günlük stajyer çalıştığı gemide hayatını kaybetti, yetkililer cesedini poşete koyup Sri Lanka'ya bıraktı!

İran’dan Panama’ya doğru giden TGM Deniz İşletmeciliği ve Acenteliği şirketine ait ‘Gas Cat’ adlı gemide staj yapan elektrik-elektronik mühendisi Delil Aslan (24), staja başladıktan üç gün sonra gemi Sri Lanka açıklarındayken yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti. Gemideki yetkililer Aslan’ın cenazesini bir poşete sararak Sri Lanka’da bıraktı ve yoluna devam etti. Oğlunun cenazesini almak için Sri Lanka’ya giden baba Cemal Arslan, şirket tarafından kendilerine çelişkili bilgiler verildiğini ve olayın tek tanığının kendileriyle görüştürülmediğini belirterek, “Oğlum en açık haliyle bir ihmalin kurbanı oldu. Olayın aydınlatılmasını ve bize oğlumuzun neden ve nasıl hayatını kaybettiğinin açıklanmasını istiyoruz” dedi.

“Tanık bizimle görüştürülmüyor”

Cemal Arslan, yazılı açıklamasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “30 Eylül sabahında gerçekleşen olayın bilgisi bize akşam saatlerinde verildi. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği oğlumuzun yanına, ölüm anında yanında olmayan genç yaşlarda bir kişinin bırakıldığını ve olay yaşandığında asıl yanında olan kişinin gemide çalışan bir diğer elektrik elektronik mühendisi olduğunu öğrendik. TGM tarafından bize verilen bilgiye göre, bu kişi olay nedeniyle şoka girmiş ve hâlâ şokta olduğu gerekçesiyle bizimle görüştürülmüyor. Fakat aynı kişi gemiyle beraber sefere devam ediyor. Bu kişinin aynı zamanda Sri Lanka’da gerçekleştirilen duruşmalara şahit olarak götürülmemesi de düşündürücü.”

Bilirkişi: Düşük volt değil

Oğlunun cenazesinin Sri Lanka’da bir hastanede bırakıldığını, ancak şirketin Sri Lanka’daki Türkiye Konsolosluğu’na bilgi vermediğini belirten Aslan, “Bu bilgiyi biz konsolosluğu arayarak kendimiz verdik. Oğlumuzun cenazesinin Sri Lanka’da bulunduğu hastanenin adını dahi biz kendi imkânlarımızla öğrendik. Şirket bize oğlumuzun düşük volt çarpması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi. Fakat iki yeğenimle birlikte morga cenazeyi görmek için gittiğimizde parmağın parçalandığını ve vücudunda birkaç yerde patlaklar olduğunu gördük. İş güvenliği uzmanı olan ve mahkemelerde iş kazalarında bilirkişi olarak görev yapan yeğenimin incelemeleri sonucunda, ölümün düşük bir voltla olmadığı sonucuna ulaştık” dedi.

"Şirket olayın üstünü kapatmak istiyor"

“Ben ve yeğenlerim buraya kadar gelerek olayı araştırmasaydık, şirket olayın üstünü örterek kendini kurtaracaktı” diyen Aslan, şunları da kaydetti: “Oğlumuzun cenazesi hiçbir yerde görülmeyen ve hiçbir cenazeye yakışmayacak bir biçimde poşete sarılarak hayatını kaybettiği bölge olan Hambantota kentinden Colombo’ya getirilmiştir. Buradaki mahkeme sonuçlandığında, prosedürler uzamadığı taktirde, cenazemizle birlikte İstanbul’a doğru yola çıkacağız. Oğlumuz en açık haliyle bir ihmalin kurbanı olmuştur. TGM oğlumuzun ölümündeki ihmalkârlığı ölümün ardından da sürdürmüştür. Bir yandan oğlumuzu kaybetmenin acısını yaşarken, diğer yandan cenazemizi hâlâ Türkiye'ye getirememiş olmanın perişanlığını yaşıyoruz. Bu konunun muhatapları tarafından bir an önce aydınlatılmasını ve bize oğlumuzun neden ve nasıl hayatını kaybettiğinin açıklanmasını istiyoruz. Gemi şimdi olayı gören şahit mühendisle birlikte başka limanlara doğru yol alıyor.”