3 günlük Rusya tatili ne kadara mal oluyor?

T24 - 16 Nisan’da vizelerin kalkmasıyla Türkiye’den Moskova’ya gelmek için “aportta” bekleyenler için TürkRus.Com hesap çıkardı. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Moskova’ya, “öğrenci usulü”, her kuruşun hesabını yaparak bile 3 günlük kısa bir gezi yapmanın maliyeti 1000 dolardan başlıyor. Konfor ve eğlence girince 2 bin dolara çıkıyor. İşte cumadan gelip Pazartesi dönme planı yapanlara kalem kalem “alternatifli” Moskova hesabı:

16 Nisan Cuma geliş, 18 Nisan Pazartesi dönüş, üç gece konaklamalı “uzun hafta sonu” Moskova gezisinin ziyaret kalemleri özetle şöyle:







THY’de özellikle bu tarihler arasında Moskova-İstanbul gidiş-dönüş biletinin fiyatı 711 TL civarında. Fiyat ileri günlerde 650-780 lira arasında değişiyor. Yani ortalama 450 doları buluyor. Eğer aynı uçuşu Aeroflot ile yapmak isterseniz bu durumda fiyat 12 bin ruble civarında (THY ile yaklaşık aynı fiyat). Charter uçuşlarla bu fiyatı daha aşağı düşürmek mümkün.







Moskova’daki otel fiyatlarına gelince, “Uluslararası standart” olsun diye expedia.com sitesinden 16 Nisan giriş-18 nisam çıkış olmak üzere otel fiyatlarına baktık. Başkentin Sovyet yadigârı, 2 yıldız standardını geçmeyen otelleri İzmailova Beta ve Gamma’da 88 dolarlık fiyat veriliyor. Vergilerle birlikte fiyatın 100 doları bulacağını söylemek mümkün. Ancak “hostelden hallice” olan bu odalardan fazla bir beklentiniz olmasın. Eğer “Rahatıma düşkünüm, 5 yıldızlı otelde kalırım” diyorsanız bu durumda o dönem için Hilton 194 dolar, Sheraton 248 dolar civarında fiyat veriyor. Yine Sovyet yadigârı otellerden Kozmos, 121 dolar diyor.







Gelelim Moskova’da yeme-içme fiyatlarına: Mc Donalds’larda 7-8 dolara da bir öğünü halledebilirsiniz ama “normal” bir restoranda alkollü içki hariç bir öğün yemeğin kişi başı en az 30-40 dolara (50-60 milyon civarı) çıkacağını düşünün.







Her ne kadar tabelalar genelde sadece Kiril alfabesinde olduğu için başta kullanım zorluğu olsa da, turistler için Moskova metrosu en pratik ve ucuz araç. THY ve Aeroflot uçaklarının indiği havaalanlarından şehir merkezine gelmek için taksi pahalı bir yol (ortalama 50-70 dolar arası) olabilir. Ekspres trenler 10-15 dolarlık harcamayla bu işi halleder. Ama trenin geldiği istasyondan otele kadar gitmek için ya metroyla devam etmek, ya da sokağa çıkıp korsan ya da legal olduğuna bakmaksızın genelde “pazarlık usulü” bir taksiye bineceksiniz. Dil ve şehri bilmeden bunu denemek biraz “macera” olabilir.







Fazla derine dalmadan, bu haberde sizin için sadece “2 gün,3 gece” Moskova ziyaretinin “zorunlu giderlerini” incelemeye çalıştık. “Keyfi” giderlere hiç girmedik. İşte bu kısa gezinin faturası:







Sadece uçak (THY ya da Aeroflot), 3 gece otel konaklaması (2 yıldızlı, kahvaltı hariç), 3 öğün yemek ve transferler dâhil olduğunda, 1 kişinin Moskova planı yapmadan önce en az 1000-1200 dolar civarında (1,500-1,800lira arası) parayı gözden çıkarması şart. Yani “öğrenci işi tatilin” bile bedeli daha az değil.







Eğer buna gece eğlencesi, yıldızı yüksek oteller, kaliteli restoranlarda içkili yemekler, hediyeler de eklenirse, 3 günlük gezinin faturası rahatlıkla 2 bin dolara kadar çıkıyor.











Hesap özeti:







Uçak: 350-450 dolar







Otel: 3 gece x 100 dolar: 300 dolar







Yeme-içme: 75 dolar x 3 öğünden 225 dolar (bir ana yemek, bir alkolsüz içki)







Havaalanı, şehir içi transfer-ulaşım (toplu taşıma): 50 dolar







Toplamda en az 1000 dolar...











Vizesiz rejim için son uyarılar







Rusya Büyükelçiliği’nden geçen hafta yapılan son açıklamada, 12 Mayıs 2010’de Ankara’da imzalanan “Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşması”nın 16 Nisan itibariyle yürürlüğe gireceği vurgulanmıştı. Açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türkiye vatandaşlarının, "ülkeye giriş tarihinden itibaren, diğer ülkedeki kalış süresi kesintisiz olarak otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak, diğer ülkeye girip, çıkacağı ülkeden transit geçeceği ve ülkede geçici olarak kalacağı" belirtilmişti. Diğer ülkedeki toplam kalış süresi yüz seksen (180) gün zarfında doksan (90) günü aşmayacak.







Yeni düzenleme, çalışmak ya da okumak için uzun süreli o ülkede bulunanların vize mecburiyetini değiştirmeyecek:







“Kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, eğitim kurumlarında öğrenime devam etmek veya diğer sebeplerle otuz (30) günden daha uzun süreli ikamet gerektiren durumlar dâhil her bir ülkenin vatandaşları diğer ülkeye topraklarına, bu ülke mevzuatına uygun olarak tanzim edilen geçerli belgeler ve vizeyle girerler."