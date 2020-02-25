3 günlük haksız gözaltıya 63 lira maddi tazminat

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 günlük haksız gözaltı nedeniyle yapılan tazminat başvurusunda kararını verdi. Mahkeme, davacıya 2011 yılındaki haksız gözaltı nedeniyle 63 lira maddi 250 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre uyuşturucu ticareti yapmak, örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlamasıyla 28 Şubat 2011'de gözaltına alınan S.G. 2 Mart 2011'de serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra aynı suçlamalarla hakkında dava açılan S.E. örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından beraat etti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan ise mahkumiyetine karar verildi.

Verilen mahkumiyet kararı S.E.'nin avukatları tarafından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 20. Ceza Dairesi, S.E.'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyeti bozdu. Bunun üzerine yeniden yargılanan S.E.'nin beraatine karar verildi.

Haksız gözaltı tazminatı talebiyle dava

Beraat kararının ardından S.E.'nin avukatları haksız gözaltı tazminatı talebiyle dava açtı. 500 lira maddi, 5 bin lira manevi tazminat isteyen ve 2011 yılından bu yana geçen sürenin de yasal faizini talep eden S.E.'nin açtığı davada 30 Ocak'ta karar verildi.

2011 yılının asgari ücretiyle hesaplandı

Davada karar veren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, S.E.'ye 63 lira maddi, 250 lira da manevi tazminat verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında S.E.'nin gözaltına alındığı tarihteki asgari ücrete göre hesaplama yaparak, 3 günde 63 lira maddi kaybı olduğunu belirtti. Manevi tazminatla ilgili ise, davacının sosyal konumu gözetilerek 250 lira ödenmesine karar verildi.

AYM, 5 bin liraya hükmetmişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında gözaltına alınıp bir gün sonra serbest bırakılan M.E.'nin haksız gözaltı nedeniyle yaptığı başvuruyu 2019 yılının haziran ayında karara bağlamıştı. Yüksek mahkeme, haksız gözaltı için 5 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmiş ve geçmişte verdiği bir kararı örnek göstermişti. AYM'nin örnek gösterdiği kararında polisler tarafından 36 dakika karakolda tutulan M.B. adlı kişinin hak ihlali yaşadığını belirtmiş ve 5 bin lira manevi tazminata hükmetmişti.