3 günlük bebeğini terk eden Iraklı kadın polis tarafından yakalandı

Samsun'da 3 günlük bebeğini "Tuvalete gidiyorum" diye bir kişiye emanet edip ortadan kaybolan Iraklı kadın, polis tarafından yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Samsun'un Atakum İlçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu 28 yaşındaki Sandy Sadeq Mousa Al Khalidi, 3 gün önce Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde erkek bebeğini dünyaya getirdi.

Genç kadın, bugün bir lokantanın önünde duran Enver G.'nin yanına gidip, "Tuvalete gideceğim. Çocuğuma bakar mısın?" dedi. Iraklı kadın, bebeğini Enver G.'nin kucağına verdikten sonra ortadan kayboldu.

Annenin çocuğu terk ettiğinin fark eden Enver G., durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme Bürosu ekipleri, bebeği kontrol amaçlı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmasını sağlayıp, kaçan anneyi aramaya başladı. Kısa sürede yakalanan Sandy Sadeq Mousa Al Khalidi, gözaltına alınarak Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.