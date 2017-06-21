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3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki Handan'ın cesedi bulundu!

Ceset, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü

21 Haziran 2017 12:22

Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçen pazar günü keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız'ın cesedi Hasan Uğurlu Barajı'nda bulundu. Handan'ın patika yolda ilerlerken yamaçtan baraja düştüğü düşünülüyor.

İstanbulda oturan Yeter ve Güven Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıdere köyüne geldi. Yaz tatilini burada geçirmek isteyen Handan Yıldız, babaannesi Meryem Yıldız ile birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmaya başladı. Babaanne Meryem Yıldız, dağılan keçileri toplamak için bir süre torununun yanından ayrıldı. Küçük kız bunun üzerine eve dönmek için patika yola saptı. Torununun eve dönmediğini fark eden Meryen Yıldız, köylülerle birlikte Handan'ı aramaya çıktı.  

Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Handan'ın bulunması için olay yerinde Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler de görevlendirildi. Dün gece geç saatlerde sonlandırılan arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Handan'ın cesedini dedesi Mustafa Yıldız, Veysel Bolat ve Çakır Bolat tarafından kayıkla açıldıkları baraj gölünde buldu. Keçi otlattıkları yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta suda bulunan ceset, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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