T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, komşularının 3 gündür haber alamadığı 70 yaşındaki Sultan Özkan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

14 Aralık 2017 19:04

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, komşularının 3 gündür haber alamadığı 70 yaşındaki Sultan Özkan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak\'ta meydana geldi. Sultan Özkan\'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, şüphelenerek polisi aradı. Eve gelen polis, zile basmasına rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine balkondan eve girdi. Polis, Özkan\'ı evde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, Sultan Özkan\'ın 2-3 gün önce öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Özkan\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Özkan\'ın kesin ölüm nedeni otopsi ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA KARABÜKSultanOlay FevziMahallesi Mesut Efendi SokakEvePolisSağlıkVücudundaKarabük EğitimAraştırma HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24