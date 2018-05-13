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3 gündür aranan epilepsi hastası bulundu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Turan (32), köylüler tarafından ağaç dibinde baygın halde bulundu

13 Mayıs 2018 16:58

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Turan (32), köylüler tarafından ağaç dibinde baygın halde bulundu.
Merkeze bağlı Gökçay köyünde oturan ve 10 Mayıs\'ta alışveriş yapmak için evden ayrılan evli, 2 çocuk babası Ali Turan\'ın eve gelmediğini fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Telefonu kapalı olan ve sık sık epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen Turan, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aranmaya başlandı. 
3 GÜN SONRA BULUNDU
Ekipler tarafından kırsalda arama sürdürülürken, köylüler Turan\'ı, Gökçay köyü kırsalında bir ağaç dibinde baygın halde bulundu. Baygın yattığını gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Turan acil serviste tedaviye aldı. Turan\'ın bulunduğu haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

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