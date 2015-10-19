"3 günde en az 70 bin kişi Halep'ten kaçtı"

Suriye'de Halep'in güneyinde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle en az 70 bin kişinin evlerini terk ederek bölgeden kaçtığı belirtiliyor.

Suriye Tıbbi Yardım Birliği Başkanı Zaydun Al Zoabi, ziyaret ettiği köy ve kasabalarda neredeyse hiç kimsenin kalmadığını aktardı.

BBC Türkçe'deki habere göre, "Açık alanlarda binlerce insanı kaçarken gördük. Bu olay çok yeni, en fazla son 72 saat içerisinde evlerini terk etmişler" diyen Zoabi, sayının en az 70 bin olabileceğini ifade etti.

Evlerini terk edenlerin yanlarında herhangi bir çadır ya da barınak sağlayacak bir şey olmadığını da ifade eden Zoabi, "Yanlarında yeterli gıda dahi yok. Bombardımanlar da tüm şiddetiyle devam ediyor. Gökyüzünde savaş uçaklarını ve helikopterleri gören siviller büyük korku içinde kaçışıyor" dedi.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da dün Halep çevresinde yoğunlaşan çatışmaların yeni bir göç dalgasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Rusya havadan, İran karadan destek veriyor

Suriye ordusu, iç savaş öncesinde ülkenin en büyük ticaret merkezi olan Halep kentini muhalif güçlerden almak için geçen hafta kapsamlı bir harekat başlatmıştı.

Halep harekatına Rusya havadan, İran ve Lübnan Hizbullahı ise karadan destek veriyor.

Suriye devlet televizyonu, ordunun haftasonu Halep'in doğusunda Irak Şam İslam Devleti'nin etkili olduğu bölgelerde yeni bir cephe açtığını duyurmuştu.

30 Eylül'de Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarına başlamasından bu yana Suriye ordusu başta Humus ve Halep olmak üzere birden fazla cephede muhalif güçlere karşı eşzamanlı harekatlara başlamıştı.