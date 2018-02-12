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3 günde 7 iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, 3 gün içerisinde 7 iş yerine girerek parfümden çakmağa kadar birçok eşyayı çalan 3 kişi yakalandı

12 Şubat 2018 18:27

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, 3 gün içerisinde 7 iş yerine girerek parfümden çakmağa kadar birçok eşyayı çalan 3 kişi yakalandı.
Kocaeli\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 6 Şubat ile 9 Şubat tarihleri arasında 7 iş yerine giren hırsızlar, 7 televizyon, 5 bin TL tutarında madeni para, POS cihazı, 100 şişe parfüm, 8 cep telefonu, 2 tablet, 1 uydu alıcısı, kuaför malzemeleri, 1 araç plakası, 5 kilogram çay, bisküviler ve çakmaklar çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kameraları, Mobese ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyerek, hırsızların kimliklerini belirledi. Hırsızların kullandığı araç takibe alınarak D-100 Karayolu Derince mevkiinde durduruldu. Polis, Y.A., M.O. ve S.Ö.\'yü gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir tabanca ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi. Hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkaları olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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