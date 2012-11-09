'3 günde 42 PKK'lı öldürüldü'

Hakkari Valiliği'nce yapılan açıklamada Şemdinli ilçesinde 3 gündür devam eden operasyonlarda toplam 42 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

Vatandaşların Şemdinli ilçesi Derecik - Aktütün arasında kalan bölgede PKK mensuplarının bulunduğu ihbarı üzerine 7 Kasım tarihinde başlatılan operasyonda 3’üncü gün geride kaldı.

Çatışma sonrasında bölgede başlatılan hava destekli operasyonla ilgili Hakkari Valiliği’nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Hava Kuvvetleri ile desteklenen ve 3 gündür devam eden operasyon süresince toplam 42 PKK'lı etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda ayrıca 6 el bombası, 3 roketatar mühimmatı, 4 havan mermisi, 3 telsiz, çok miktarda pil, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, hayati malzeme ve ilaç ele geçirildi.

Operasyonun ikinci gününde bir uzman çavuş da şehit olmuştu.;

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.