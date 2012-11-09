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'3 günde 42 PKK'lı öldürüldü'

Hakkari’de 3 gündür devam eden operasyonlarda toplam 42 PKK’lı öldürüldü.

09 Kasım 2012 22:57

 

Hakkari Valiliği'nce yapılan açıklamada Şemdinli ilçesinde 3 gündür devam eden operasyonlarda toplam 42 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.
 
Vatandaşların Şemdinli ilçesi Derecik - Aktütün arasında kalan bölgede PKK mensuplarının bulunduğu ihbarı üzerine 7 Kasım tarihinde başlatılan operasyonda 3’üncü gün geride kaldı.
 
Çatışma sonrasında bölgede başlatılan hava destekli operasyonla ilgili Hakkari Valiliği’nden bir açıklama yapıldı.
 
Açıklamada "Hava Kuvvetleri ile desteklenen ve 3 gündür devam eden operasyon süresince toplam 42 PKK'lı etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
 
Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda ayrıca 6 el bombası, 3 roketatar mühimmatı, 4 havan mermisi, 3 telsiz, çok miktarda pil, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, hayati malzeme ve ilaç ele geçirildi.
 
Operasyonun ikinci gününde bir uzman çavuş da şehit olmuştu.;
 
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
 

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