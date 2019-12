3 günde 300 daire satıldı

Ağaoğlu’nun yeni projesinde alıcılar izdiham çıkardı. Üç günde 300 ‘ü aşkın daire satıldı. Ağaoğlu “3 yerine 1 kazanıp, 2 bin 500 kişiye iş sağladık” dedi.



Ağaoğlu Grubu’nun Avrupa yakasındaki ilk pdojesi olan My City Bahçelievler projesinde talep patlaması yaşandı. Fiyatları 154 bin ile 452 bin lira arasında değişen bin 220 konutun satışına başlandığında alıcılar izdiham yarattı. Üç günde 300 ‘ü aşkın daire satıldı. Kısa bir süre önce düzenlediği bir basın toplantısında ekonomik krizde yeni projelere başlamanın riskini soran gazetecilere ‘İsteyenlerle iddiaya girerim, Bahçelievler’de iki ayda bin daire satılır’ diyen Ali Ağaoğlu, ‘Son üç günde 300’ü aşkın dairenin satışını gerçekleştirdik’ dedi. My City Bahçelievler, projenin Bahçelievler’deki satış ofisinde yapılan basın toplantısında tanıtıldı. Toplam bin 220 daireden oluşan ve 1+1, 2+1, 3+1 tiplerinde 35 farklı daire modeli bulunan My City Bahçelievler, aynı zamanda bölgedeki nitelikli konut ihtiyacı nedeniyle büyük ilgi gördü.



‘İlgiye şaşırdım’



My City Bahçelievler için Ağaoğlu’nun özkaynakları kullanılarak geliştirilen kampanyada, daire fiyatının yüzde 1’i peşinat olarak ödendikten sonra Akbank ve Vakıfbank ile yapılan anlaşmalara göre kalan tutara 12 ayda yüzde 0.26 faizle, 120 ayda ise yüzde 1.24 faizle piyasa şartlarının çok altında konut kredisi fırsatı sunuluyor. Ağaoğlu, 30 ay sonra yapılacak teslimde, yüzde 30 tutarında ara ödeme olanağı sunarak, ödemeleri kriz sonrasına erteliyor ve talep edenler için yüzde 30’luk ara ödemeyi de taksitlendirebiliyor. Ali Ağaoğlu, ‘My City Bahçelievler’de bin daireyi iki ayda satarız diye iddiaya girelim dediğim zaman kimse yanaşmadı. Ancak arkadaşlarımız ofisi dün sabaha karşı 02.30’da kapatabildiler. Bu yoğun ilgi beni bile şaşırttı’ dedi.



1+1 daireler 154 binden başlıyor



My City Bahçelievler’de 1+1 dairelerin fiyatları 57 metrekarelik tipte 154.700 liradan başlıyor, 1+1 tip dairelerin en büyüğü olan teraslı modelde 164 metrekarede 266.700 liraya satılıyor. Büyüklükleri 78 ile 107 metrekare arasında değişen 2+1 dairelerin fiyatları 203 bin 600 liradan, 312 bin 700 liraya, 20 ayrı tipte büyüklükleri 102,5 ile 153 metrekare arasında değişen 3+1 dairelerin fiyatları ise 271 bin 800 liradan, 452 bin 600 liraya kadar farklılık gösteriyor.